За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 ДТП, в которых 5 человек погибли и более 50 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 56 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей. Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 448 дорожных происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 86 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район:По предварительной информации, 16 сентября 2019 г. около 09:30 у д.44 по ул. Советской в городе Петушки 60-летний водитель автомобиля «Тойота - Ланд Крузер» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ниссан–Альмера» под управлением водителя 1953 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан-Альмера» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 18 сентября 2019 г. около 11:30 у д.39 по ул. Первомайская в городе Муроме 26-летний водитель автомобиля «Тойота-РАВ-4» при выезде со второстепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Ланос» под управлением водителя 1992 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний пассажир и пассажир 2017 г.р. автомобиля «Шевроле» направлены на амбулаторное лечение.Селивановский район:По предварительной информации, 19 сентября 2019 г. около 08:15 на 19 км автодороги «Красная Горбатка – Копнино – Новый Быт – Ильинское» 46-летний водитель автомобиля «Киа – Рио» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении автомобиля «Камаз» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа–Рио» направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район:По предварительной информации, 20 сентября 2019 г. около 08:20 на 44 км автодороги М-7 «Волга» 25-летний водитель автомобиля «Тойота – Verso» допустила съезд в правый кювет по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы.Владимир:По предварительной информации, 21 сентября 2019 г. около 16:05 у д.5 по ул. Никитинская в городе Владимире 44-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Пассат» под управлением водителя 1979 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» и пассажир 2001 г.р. автомобиля «Шевроле» направлены на амбулаторное лечение, 70–летний и 12-летний пассажиры автомобиля «Шевроле» с разными травмами госпитализированы.Вязниковский район:По предварительной информации, 22 сентября 2019 г. около 17:05 30-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» допустил наезд на стоящий на запрещающий красный сигнал светофора автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением водителя 1967 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 43-летний пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончались на месте происшествия.