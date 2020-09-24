Обещали облагородить пруд, но не выполнили. 10 лет жители поселка Гусевский Гусь-Хрустального района ждут, когда приведут в порядок их любимое место отдыха. Помочь не могут даже местные

Обещали облагородить пруд, но не выполнили. 10 лет жители поселка Гусевский Гусь-Хрустального района ждут, когда приведут в порядок их любимое место отдыха. Помочь не могут даже местные власти. Люди рассказывают, что пруд вроде бы начали чистить в прошлом году, но потом работы замерли. Как поняли местные жители, водоём является пожарным. Заботиться о нём должны местные