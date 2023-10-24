Печальный пес Баррик уже отчаялся встретить своего человека во Владимирской области. Рубрика Хочу...

Печальный пес Баррик уже отчаялся встретить своего человека во Владимирской области.Рубрика "Хочу домой!". Об одиноких питомцах из приютов, которые ищут новых любящих хозяев.Смышленый, добрый, статный, но такой печальный Баррик уже отчаялся встретить своего человека, рассказывают волонтёры. Его отличают невероятной красоты глаза - черные блестящие бусины, которые смотрят прямо в душу. Баррик по колено в холке, привит и имеет паспорт. А я напомню, сегодня, в среду и в четверг в пять вечера в приюте "Валента" состоятся выгулы: можно прийти, выбрать питомца, провести с ним время на совместной прогулке, а после - кто знает, может и всю его жизнь. Информация по телефону на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.(Телефон волонтёра: 8-(904)-596-82-77)