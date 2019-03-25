Глава МВД России отметил, что повышение правовой грамотности и развитие правосознания граждан отнесены к числу приоритетных задач государственной политики.

Сегодня в Москве состоялось заседание Общественного совета при МВД России, в котором принял участие Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.Обращаясь к участникам мероприятия, Глава МВД России отметил, что повышение правовой грамотности и развитие правосознания граждан отнесены к числу приоритетных задач государственной политики.Владимир Колокольцев подчеркнул, что Министерством внутренних дел в данной сфере проводится большая работа, в частности, в рамках консультирования по правовым вопросам: «В прошлом году поступило свыше одного миллиона ста тысяч обращений граждан, по котором нами оказана юридическая помощь. Для информирования населения о способах защиты своих законных интересов активно используем возможности официального сайта ведомства, социальных сетей и СМИ. В минувшем году число размещенных материалов по соответствующей тематике превысило 870 тысяч».По словам Главы ведомства, существенная роль в организации информационно-профилактических акций отводится общественным советам при МВД России и его территориальных органах. В 2018 году среди 132 тысяч совместных мероприятий были реализованы и масштабные проекты, ориентированные, в первую очередь, на молодежную аудиторию. С каждым годом их участниками становится все больше старшеклассников и студентов.Владимир Колокольцев положительно оценил опыт субъектов в организации просветительских мероприятий в виде викторин, квестов, «круглых столов», в рамках которых ребята в интересной и доступной форме знакомятся с основами российского законодательства.В поле зрения общественников находятся и подростки с девиантным поведением. Вместе с полицейскими члены общественных советов регулярно посещают специальные учебно-воспитательные учреждения, центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Министр сделал акцент на особом внимании к людям старшего поколения и напомнил об акциях, которые помогают им не стать жертвами преступных посягательств: «Правовая помощь пенсионерам», «Стоп мошенничество!» «Моя экономическая безопасность». Кроме того, широкую популярность приобрела всероссийская акция «Один день с участковыми», в ходе которой представители общественности совместно с юрисконсультами проводят приемы жителей на опорных пунктах.Владимир Колокольцев поблагодарил участников мероприятия и их коллег в регионах за правовую помощь, которую они оказывают личному составу. В качестве примера был приведен опыт Ульяновской области, где члены Совета вышли с инициативой представлять интересы сотрудников полиции в судебных процессах по защите их чести и достоинства.Глава МВД России выразил уверенность в том, что взаимодействие в оказании правовой помощи гражданам будет и впредь эффективно развиваться.Кроме того, на заседании, прошедшем под председательством Анатолия Кучерены, были подведены итоги работы Общественного совета при МВД России в 2018 году.