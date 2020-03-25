Один из сотрудников больницы в Коммунарке, где сегодня побывал Владимир Путин, снял пребывание президента на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как президент осматривает внутренние помещения клиники в сопровождении главного врача Дениса Проценко.

Одна из сотрудниц больницы в Коммунарке, где сегодня побывал Владимир Путин, сняла пребывание президента на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как президент осматривает внутренние помещения клиники в сопровождении главного врача Дениса Проценко.Перед обходом больницы президент снял с себя олимпийку с эмблемой "Самбо-70" и переоделся в желтый защитный комбинезон, бахилы и черную маску. Путин также обработал руки антисептическим средством.Видео с Путиным сняла женщина-врач по просьбе пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков проинструктировал женщину, как это сделать, и попросил прислать видео."Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", — сказал Песков.Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом в Ново-Огареве. Президент выслушал доклады, а затем решил выяснить на месте, как обстоят дела в больнице в Коммунарке.