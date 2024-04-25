«Т Плюс» стала партнером чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» во Владимирской области.

«Т Плюс» стала партнером чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» во Владимирской области. Мероприятие является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и объединяет людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.Энергетики побывали на соревновательных площадках, познакомились с конкурсом и работами участников. В финале конкурса компания наградила победителей по дисциплинам «Слесарное дело» и «Электромонтажное дело» ценными подарками.Всего в соревнованиях поучаствовали 200 конкурсантов из 45 учебных заведений региона. По итогам чемпионата 26 человек стали победителями по 18 компетенциям.«Все конкурсанты продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Такие состязания очень нужны. Они позволяют ребятам почувствовать свой потенциал и проявить себя. В компании «Т Плюс» предусмотрены рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Для каждого такого соискателя подбираем вакансии, исходя из программы реабилитации человека», - начальник управления подбора и адаптации персонала Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Анастасия Хасанова.Реклама.