Российский теннисист, 217-я ракетка мира Евгений Карловский на старте квалификации Уимблдона в двух сетах за один час 20 минут обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса со счетом 6:3, 7:5.

Российский теннисист, 217-я ракетка мира Евгений Карловский на старте квалификации Уимблдона в двух сетах за один час 20 минут обыграл представителя Бельгии Киммера Коппеянса со счетом 6:3, 7:5.Россиянин трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти, а у Коппеянса, занимающего 146-е место в рейтинге ATP, четыре эйса и один реализованный брейк из четырех.В параллельной игре еще один россиянин Евгений Донской (129) переиграл боснийца Мирзу Башича (203) со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), а Алексей Ватутин (204) не смог справиться с американцем Бьрном Фратанджело (135) – 4:6, 4:6.Таким образом, Карловскому во втором круге турнира будет противостоять испанский теннисист Педро Мартинес Портеро (127), а Донскому – японец Ясутака Утияма (182).