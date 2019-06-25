Сотрудники полиции на улице Арбат задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину, при попытке сбыта медали «За оборону Ленинграда»...

Сотрудники ОУР совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР.В ходе проверки информации сотрудники полиции на улице Арбат задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину, при попытке сбыта медали «За оборону Ленинграда». Проведенной экспертизой установлено, что изъятая медаль является подлинной государственной наградой СССР.Отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60