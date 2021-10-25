Как сообщает центр ФОБОС, сегодня на фоне повышенного атмосферного давления, будет относительно...

Как сообщает центр ФОБОС, сегодня на фоне повышенного атмосферного давления, будет относительно солнечно и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 0…-2°, днём +1..+3°. Водителей предупреждают: на отдельных участках дорог Владимирской области ожидается гололедица.Однако непогода продлится недолго, и уже к концу недели ночами будет +1…+6°, а в дневные часы воздух прогреется до +7…+12°, что на 5° выше многолетней нормы и соответствует климатическим показателям начала октября.