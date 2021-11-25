Представительница Владимирской области, студентка 1 курса Муромского педагогического колледжа...

Представительница Владимирской области, студентка 1 курса Муромского педагогического колледжа Полина Борисова получила приз под названием «Больше чем путешествие» по итогам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках нацпроекта «Образование».Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, этот конкурс − проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он даёт возможность каждому юному жителю страны проявить себя и найти свои сильные стороны. В этом году в «Большой перемене» впервые участвовали не только школьники, но и студенты колледжей.Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.Фото: Департамент образования Владимирской области