Испугавшись, он вернул ее обратно в гараж

18-летнего ранее неоднократно судимого жителя Мурома подозревают в угоне. Поздно вечером 13 февраля 2020 года парень находился в гостях у девушки.Молодой человек, не зная, как добраться до дома, решил воспользоваться автомобилем отца девушки, который стоял в гараже. Проникнув в гараж через боковую дверь, он выкатил машину на расстояние, чтобы не было слышно шума работающего двигателя, и завел её. Ключи были в салоне автомобиля.По пути юноша не справился с управлением и съехал в кювет. После чего виновник ДТП с помощью проезжающего мимо автомобиля вытащил машину, а затем поставил его обратно в гараж.Утром хозяйка дома заметила свежие следы от колес, ведущие в гараж, при том, что владелец машины лежал в больнице, и воспользоваться транспортным средством не мог.Увидев автомобиль со следами аварии, женщина обратилась в полицию.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.