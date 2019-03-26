Сотрудники столичной поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мужчину, катавшегося на лыжах и провалившегося под лед.

Сотрудники столичной поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мужчину, катавшегося на лыжах и провалившегося под лед, передает ТАСС.Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧП произошло во вторник, примерно в 9:10, на канале им. Москвы недалеко от Ленинградского моста, в 50 м от берега и 800 м от станции.В настоящее время лыжник доставлен на станцию, ему оказана первую помощь. Бригадой скорой помощи он будет госпитализирован.