Заявительница, находясь в отделении банка вставила банковскую карту в банкомат и набрала пин-код для входа в меню совершения операций, а затем отвлеклась и отошла от банкомата...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Пресненского району задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты пенсионерки.В полицию поступило заявление от 72-летней пенсионерки. Она рассказала, что неизвестный похитил с принадлежащей ей банковской карты денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Шмитовском проезде. Установлено, что заявительница, находясь в отделении банка вставила банковскую карту в банкомат и набрала пин-код для входа в меню совершения операций, а затем отвлеклась и отошла от банкомата. Злоумышленник воспользовался этим и перевел с карты пенсионерки на свой расчетный счет денежные средства, после чего скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60