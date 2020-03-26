В его отношении возбудили уголовное дело

60-летний житель Петушинского района обвиняется в убийстве своей жены из-за того, что она мешала ему смотреть телевизор. В его отношении возбудили уголовное дело.По информации СледКома РФ по Владимирской области, вечером 17 марта пьяный обвиняемый ругался с женой. В какой-то момент, посчитав, что она мешает ему смотреть телевизор, он ударил её ножом. От полученного ранения женщина скончалась на месте преступления.«По данным следствия, пострадавшая периодически подвергалась физическому насилию со стороны супруга, но даже если дело доходило до судебных инстанций, примерялась с ним и продолжала совместное проживание», - добавили в пресс-службе СК РФ.Обвиняемого взяли под стражу, расследование уголовного дела продолжается.