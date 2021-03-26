Результаты конкурса “Юный криминалист” будут учитываться при приеме в столичную академию Следственного комитета РФ. СК проводит конкурс с 5 по 26 апреля 2021 года. Он проводится среди

Результаты конкурса “Юный криминалист” будут учитываться при приеме в столичную академию Следственного комитета РФ. СК проводит конкурс с 5 по 26 апреля 2021 года. Он проводится среди учащихся 10-11 классов. Конкурс “Юный криминалист” проводят для повышения интереса к службе в Следкоме, а также к научно-исследовательской деятельности у молодых людей. Регламент можно посмотреть на сайте Московской академии