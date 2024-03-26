Четверо жителей города Гусь-Хрустальный предстанут перед судом за хранение наркотиков в крупном...

Четверо жителей города Гусь-Хрустальный предстанут перед судом за хранение наркотиков в крупном размереВ городе Гус-Хрустальный Следственным отделом завершены расследования уголовных дел в отношении четверых местных жителей в возрасте от 22-х до 36 лет.Мужчины обвиняются в незаконном хранении, покушении на приобретение наркотиков в крупном размере.Противоправная деятельность 23-летнего и 36-летнего обвиняемых была выявлена сотрудниками полиции в 2023 году, в результате оперативных мероприятий. По месту жительства одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли 3 обмотанных изолентой свертка с героином массой около 5 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Другой факт полицейские задокументировали в январе 2024 года. В лесу Гусь-Хрустального района сотрудники полиции задержали 22-летнего и 29-летнего наркозависимых мужчин, которые искали «закладку». По координатам из тайника оперативниками был изъят сверток с двумя разовыми дозами метилэфедрона.Свою вину местные жители признали.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.