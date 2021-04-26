С нового 2022 года.

С нового 2022 года.Как сообщает билетная система карты «Тройка» полноценно работает в Москве и в Тульской области. Также карта проходит тестовые испытания в Московской области, Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске и Перми. К пилотным запускам системы параллельно готовятся еще несколько регионов − Ростовская, Ярославская, Смоленская, Владимирская и Мурманская области, Сочи.В настоящее время еще 43 региона заинтересованы во внедрении билетной системы на базе единого Социального стандарта транспортного обслуживания.Напомним, что в марте в нашем регионе для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия единой карты «Тройка» было принято решение запустить в области