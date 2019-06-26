Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в прямом эфире местного телеканала назвала Александра Радищева автором комедии Горе от ума, вышедшей из-под пера Александра Грибоедова.

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в прямом эфире местного телеканала назвала Александра Радищева автором комедии "Горе от ума", вышедшей из-под пера Александра Грибоедова.Ведущий телеканала "Абакан-24" Алексей Кириченко в ходе разговора с главой ведомства поинтересовался, насколько актуально изучение русской литературы XVIII века в современной школе, обратив внимание на то, что ученикам зачастую попросту непонятны многие слова из произведений.- Радищева, кстати, сейчас проходят? — полюбопытствовал он.- Да, "Горе от ума" проходят, — ответствовала Гимазутина, добавив, что "ребятишкам сейчас трудно".Ведущий, судя по записи, заметил ошибку, но не стал обсуждать ее в эфире. После окончания передачи, по его словам, чиновница сама назвала допущенную оговорку непростительной.Наиболее известным произведением поэта и философа Александра Радищев остается "Путешествие из Петербурга в Москву".