Учить английский там не только весело и интересно, но и эффективно! Занятия проходят в небольших группах по 5-6 человек одного уровня владения иностранным языком. Обучение проходит 2 раза в

Учить английский там не только весело и интересно, но и эффективно! Занятия проходят в небольших группах по 5-6 человек одного уровня владения иностранным языком. Обучение проходит 2 раза в неделю. А занятия всегда имеют активную подвижную часть, когда ученики могут попрыгать, побегать, покидать мяч и даже потанцевать (конечно, в рамках какого-то задания). В «Mr. English»