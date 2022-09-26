На территории региона за прошедшие сутки 26 сентября лабораторно подтверждено 556 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 26 сентября лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.200 - во Владимире69 — в Ковровском районе66 — в Гусь-Хрустальном районе47 — в Муромском районе32 — в Камешковском районе25 — в Кольчугинском районе23 — в Киржачском районе21 — в Суздальском районе15 — в Вязниковском районе13 — в Радужном12 — в Меленковском районе10 — в Александровском районе8 — в Петушинском районе8 — в Селивановском районе5 — в Юрьев-Польском районе2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 168 361 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).