На территории региона за прошедшие сутки 26 сентября лабораторно подтверждено 556 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 26 сентября лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
200 - во Владимире
69 — в Ковровском районе
66 — в Гусь-Хрустальном районе
47 — в Муромском районе
32 — в Камешковском районе
25 — в Кольчугинском районе
23 — в Киржачском районе
21 — в Суздальском районе
15 — в Вязниковском районе
13 — в Радужном
12 — в Меленковском районе
10 — в Александровском районе
8 — в Петушинском районе
8 — в Селивановском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 168 361 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).