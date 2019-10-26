Мария Бутина вылетела в Москву. Самолет Аэрофлота, на борту которого она находится, приземлится в аэропорту Шереметьево около полудня по московскому времени.

Мария Бутина вылетела в Москву. Самолет "Аэрофлота", на борту которого она находится, приземлится в аэропорту Шереметьево около полудня по московскому времени.По словам журналистов, после взлета экипаж самолета угостил девушку тульским пряником и даже перевел в бизнес-класс.Минюст США начал проверку того, при каких обстоятельствах было возбуждено дело Бутиной и не имело ли место нарушение законодательства, сообщает телеканал "Россия 24".