Питание - медикам. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Киселев и руководитель общественной приёмной Игорь Першин передали продукты во вторую городскую больницу.

Питание - медикам. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Киселев и руководитель общественной приёмной Игорь Першин передали продукты во вторую городскую больницу.Михаил Суханов, главврач больницы2 (г.Владимир):- Мне хочется сказать, что любая помощь, даже добрым словом, сейчас очень актуальна. Надо сказать, что очень большую помощь оказывает региональное отделение партии "Единая Россия".Мы работаем сейчас в достаточно серьёзной ситуации, с 1 декабря мы становимся коронавирусным госпиталем, и я надеюсь, что у нас всё получится. Хочется сказать, что не только общественная организация, но и люди, и бизнесмены активно участвуют в помощи. Буквально недавно у нас было несколько волонтеров, люди приехали на своих машинах и развозили медиков.1 декабря вторую городскую больницу перепрофилируют в ковидный госпиталь. В качестве волонтёрской помощи врачам привезли кофе, чай, воду и сахар. По словам главврача, основные проблемы больницы решаются прямо сейчас. Необходимое оборудование и кислород закуплены, в том числе, благодаря спонсорам. Помощь получили и другие больницы Владимирской области. Волонтёры доставили врачам продукты и средства индивидуальной защиты. Накануне по просьбе врачей, в ЦРБ были переданы «Газели».Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Проблемы есть какие-то у вас, которые нужно обязательно решить, но никак не решаются?- Медикаментов нет.- Проблема в том, что при наличии денег не всегда можем найти нужные медикаменты. Нужно какое-то централизованное распределение противовирусных препаратов, потому что иногда купить их просто нельзя.