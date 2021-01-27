Общее число заболевших с начала пандемии – 22 894 пациента.

По информации Роспотребнадзора на 26 января, во Владимирской области подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире Covid-19 заболели 37 жителей. По 17 инфицированных ковидом выявлено в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, по 9 - в Ковровском, Петушинском и Александровском, по 7 - в Вязниковском, Суздальском и Кольчугинском районах. Ещё 6 заболевших прибавилось в Киржачском, по 5 - в Камешковском, Собинском, по 4 - в Меленковском, Юрьев-Польском и Судогодском, 3 - в Селивановском и 1 - в Гороховецком районах.Общее число заболевших с начала пандемии – 22 894 пациента.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.