В Гусь-Хрустальном продавца игрушечных самолётиков наказали за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности.

В Гусь-Хрустальном продавца игрушечных самолётиков наказали за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности. Об этом рассказала объединённая судов общей юрисдикции Владимирской области.Истцом стала Alpha Group Co. Limited, которая имеет исключительные имущественные права на изображения персонажей в виде различных самолётов и логотип «Super Wings».«Ответчик осуществлял деятельность по продаже товаров – «Игрушка «Super Wings», имеющего сходство изображения до степени смешения с товарным знаком истца», - говорится в сообщении пресс-службы.Суд в полном объёме удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика 50 тыс. рублей. Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.