Британская писательница Джоан Роулинг сообщила о планах опубликовать рукопись, которая годами лежала у нее на чердаке. По ее словам, это повесть для детей, но она не связана с миром Гарри Поттера.Своими планами Роулинг поделилась в Twitter. Она сообщила, что будет публиковать повесть в интернете по частям. Читать ее можно будет совершенно бесплатно."Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog ("Икабог"). Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых", – рассказала Роулинг. По словам писательницы, она некоторое время колебалась, но потом все же решила: "Икабог" должен увидеть свет следующим.The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020Первые главы произведения уже появились в Сети, а продолжение будет публиковаться каждую неделю. Роулинг заявила, что выложила книгу в открытый доступ, чтобы порадовать детей и подростков, которые вынуждены коротать время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако пока повесть доступна только в англоязычной версии. В ноябре 2020 планируется ее издание в бумажной версии, а затем последует и перевод на другие языки.Примечательно, что проиллюстрировать повесть Роулинг предложила своим юным читателям. Первыми рисунками, которые ей прислали, писательница поделилась в соцсети.Роулинг активно общается с поклонниками в Twitter. Не так давно она посвятила целую серию постов местам, где она работала над книгами о Гарри Поттере. Она призналась, что начала работать над этой серией, принесшей ей мировую славу, в маленькой съемной комнате в Лондоне.