Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США адекватной реакции на угрозы, которые получают дипломаты. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Twitter.Ранее в газете The New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Россия финансирует боевиков в Афганистане – российская военная разведка предлагала вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Представительство РФ в США потребовало прекратить публикацию фейков, которые лишь "провоцируют угрозу жизни".В начале июня в конгрессе был опубликован доклад, в котором, среди прочего, Россия обвинялась в спонсорстве радикального движения "Талибан" (запрещено в России), далее последовали призывы ужесточить санкции против Москвы. После выхода статьи от одного из пользователей Twitter пришло сообщение в стиле "снайпер бьет издалека, но всегда по москалю". Скриншот с угрозами посольство также опубликовало на своей странице.В российском посольстве в Афганистане не раз опровергали сообщения о том, что Россия помогает талибам. По словам дипломатов, такие сообщения призваны дискредитировать конструктивный настрой Москвы в части стабилизации ситуации Афганистана. А статью в New York Times назвали вбросом американской разведки. В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с недовольством совместными действиями российских и американских дипломатов по содействию мирным переговорам между Кабулом и талибами.