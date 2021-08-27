Двоих жильцов эвакуировали.

27 августа в 00-52 в посёлке Бавлены Кольчугинского района на улице Больничной загорелся многоквартирный двухэтажный дом. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение из окна первого этажа.Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Спасатели ликвидировали горение имущества и внутренней отделки квартиры на площади 10 квадратных метров.«В ней был обнаружен погибший мужчина 1988 года рождения. Из подъезда эвакуировали двух жильцов. На вызов выезжали 3 единицы техники и 8 человек личного состава», - поделилась подробностями трагедии руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.