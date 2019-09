Международная федерация футбола выразила недоумение в связи с появлением в ряде изданий сообщений о том, что итоги премии The Best, которой награждается футболист года, были сфальсифицированы. В прессе выступил ряд участников голосования, которые отказались от приписываемых им действий.

Международная федерация футбола выразила недоумение в связи с появлением в ряде изданий по всему миру сообщений о том, что итоги премии The Best, которой награждается лучший футболист года, были частично сфальсифицированы. В прессе выступил ряд участников голосования, которые отказались от приписываемых им действий."Федерация разочарована сообщениями в прессе, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best, — говорится в сообщении ан официальном сайте ФИФА. — Они несправедливы и вводят в заблуждение. Процедура голосования контролируется независимым наблюдателем, а именно швейцарской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC)".ФИФА и PwC соблюдают все правила распределения голосов и отвечают соответствующим стандартным процедурам контроля, цитирует сообщение ведомства "Спорт-экспресс". Основываясь на этом, ФИФА попросила все национальные ассоциации предоставить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде.Бумажные документы должны быть подписаны ответственными лицами из ассоциации, а также самими голосующими. Поэтому для того, чтобы голос был действительным, он должен иметь подписи и печать федерации. "Мы можем продемонстрировать, что все голоса, поданные по правилам и в свое время, были учтены. Нет никаких сомнений в подлинности результата", — сообщает ФИФА.В случае, если будет зафиксировано нарушение данного процесса, даже если это и не повлияло на итоги голосования, то ФИФА проведет расследование и применит санкции. Ранее сообщалось, что обладателем титула The Best стал аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. А затем прошли известия о том, что несколько голосов были сфальсифицированы в пользу форварда.