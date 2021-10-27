С 1 по 3 ноября все муниципальные детсады Владимира будут работать на основании заявок родителей. Об этом сообщили в мэрии города. Власти понимают, что не все родители смогут оставить детей
<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2021-vlasti-vladimira-rasskazali-o-rabote-municipalnyx-detskix-sadov-v-nerabochie-dni.html" target="_blank">Власти Владимира рассказали о работе муниципальных детских садов в нерабочие дни</a> - С 1 по 3 ноября все муниципальные детсады Владимира будут работать на основании заявок родителей. Об этом сообщили в мэрии города. Власти понимают, что не все родители смогут оставить детей
[url=https://33live.ru/novosti/27-10-2021-vlasti-vladimira-rasskazali-o-rabote-municipalnyx-detskix-sadov-v-nerabochie-dni.html]Власти Владимира рассказали о работе муниципальных детских садов в нерабочие дни[/url] - С 1 по 3 ноября все муниципальные детсады Владимира будут работать на основании заявок родителей. Об этом сообщили в мэрии города. Власти понимают, что не все родители смогут оставить детей