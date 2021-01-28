Началось очередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области в режиме видеоконференц-связи.
Началось о
чередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области в режиме видеоконференц-связи.
Д
епутаты рассмотрят 14 областных законов.
Среди наиболее значимых – об инициативном бюджетировании, о возвращении полномочий по обращению с бездомными животными на региональный уровень и об установлении новых налоговых преференций малому бизнесу.
Кроме того, в повестке два депутатских запроса
г
убернатору. В частности, депутаты намерены запросить отчет об обеспечении лекарствами амбулаторных пациентов с CОVID-19.
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