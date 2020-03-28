В помещениях учреждений в сфере миграции государственные услуги предоставляются в исключительных случаях...

Предоставление государственных услуг по вопросам миграции осуществляется только в исключительных случаях посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (подача документов в электронном виде) по предварительной записи по следующим услугам:- выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства.УВМ ГУ МВД России по г. Москве