В помещениях учреждений в сфере миграции государственные услуги предоставляются в исключительных случаях...
Предоставление государственных услуг по вопросам миграции осуществляется только в исключительных случаях посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (подача документов в электронном виде) по предварительной записи по следующим услугам:
- выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства.
УВМ ГУ МВД России по г. Москве