Столичные власти продлили действие ограничительных мер до 14 июня, включая пропускной режим для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. В мэрии Москвы пояснили, что никак дополнительных действий в связи с этим делать не нужно.
Столичные власти продлили действие ограничительных мер до 14 июня, включая пропускной режим для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. В мэрии Москвы пояснили, что никак дополнительных действий в связи с этим делать не нужно.
Срок действия цифровых пропусков, оформленных для поездок на работу, будет автоматически продлен до 14 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Не потребуется вносить корректировки и в те пропуска, которые действуют на основании служебных удостоверений.
Главная рекомендация властей для автомобилистов - ежедневно проверять свои электронные разрешения, чтобы они не были по тем или причинам аннулированы. Вносить изменения в пропуск, связанные с привязкой нового автомобиля или транспортной карты, следует как минимум за 5 часов до запланированной поездки.
Еще один важный нюанс: несмотря на то, что для прогулок в Москве пропуск больше не нужен, если поездка в парк или сквер будет осуществляться на транспорте, то оформить разрешение придется - для поездки в личных целях.
Требование оформлять цифровой пропуск сохраняется и для других разовых поездок на транспорте - например, в медучреждение.
Напомним, что с 27 мая на территории Москвы действуют только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. Пропуска, полученные для Московской области, отныне недействительны. Соблюдение пропускного режима в Москве контролируют камеры, а штраф за езду без пропуска составляет 5 000 рублей.