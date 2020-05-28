Столичные власти продлили действие ограничительных мер до 14 июня, включая пропускной режим для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. В мэрии Москвы пояснили, что никак дополнительных действий в связи с этим делать не нужно.

Столичные власти продлили действие ограничительных мер до 14 июня, включая пропускной режим для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. В мэрии Москвы пояснили, что никак дополнительных действий в связи с этим делать не нужно.Срок действия цифровых пропусков, оформленных для поездок на работу, будет автоматически продлен до 14 июня. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Не потребуется вносить корректировки и в те пропуска, которые действуют на основании служебных удостоверений.Главная рекомендация властей для автомобилистов - ежедневно проверять свои электронные разрешения, чтобы они не были по тем или причинам аннулированы. Вносить изменения в пропуск, связанные с привязкой нового автомобиля или транспортной карты, следует как минимум за 5 часов до запланированной поездки.Еще один важный нюанс: несмотря на то, что для прогулок в Москве пропуск больше не нужен, если поездка в парк или сквер будет осуществляться на транспорте, то оформить разрешение придется - для поездки в личных целях.Требование оформлять цифровой пропуск сохраняется и для других разовых поездок на транспорте - например, в медучреждение.Напомним, что с 27 мая на территории Москвы действуют только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. Пропуска, полученные для Московской области, отныне недействительны. Соблюдение пропускного режима в Москве контролируют камеры, а штраф за езду без пропуска составляет 5 000 рублей.