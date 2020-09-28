Прокуратура привлекла к административной ответственности и назначила наказание в виде штрафа общей суммой 55 тысяч рублей.

Прокуратурой Камешковского района проведена проверка исполнения лесного законодательства.Установлено, что муниципальное унитарное предприятие Камешковского района «Инженерные технологии» осуществляет деятельность по приобретению древесины для собственных нужд. Однако в нарушение Лесного кодекса РФ организацией соответствующая декларация о сделках с древесиной оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней не представлялась. Данная обязанность предусмотрена законодателем с целью дополнительного контроля за оборотом древесины.По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица и и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной). По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.