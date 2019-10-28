Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Он сообщил своим сторонникам, что пригласил своего соперника на выборах на встречу для обсуждения передачи дел.

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Он сообщил своим сторонникам, что пригласил своего соперника на выборах на встречу для обсуждения передачи дел.Выборы президента Аргентины прошли в воскресенье, 27 октября. Гражданам страны было необходимо выбрать одного из шести претендентов на высший государственный пост. Явка составила 80,84 процента, передает ТАСС.После подсчета голосов с 90,92 процента избирательных участков Национальная избирательная палата сообщила, что за, представляющего левоцентристскую коалицию Альберто Фернандеса проголосовали 47,82 процента избирателей, за представляющего правоцентристские силы действующего главу государства Маурисио Макри — 40,67 процента.