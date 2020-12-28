Новый год без долгов! Именно так энергетики предлагают встретить грядущий 2021-й год. Компания «Энергосбыт Плюс» в одном из торговых центров Владимира развернула мобильный комплекс по оплате

Новый год без долгов! Именно так энергетики предлагают встретить грядущий 2021-й год. Компания «Энергосбыт Плюс» в одном из торговых центров Владимира развернула мобильный комплекс по оплате услуг. Рассчитаться за коммунальные услуги можно даже без платежного документа. Достаточно назвать адрес своей регистрации, узнать сумму накопившейся задолженности и на месте оплатить счета. Юлия Хазова, ведущий специалист Владимирского