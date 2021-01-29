23-летний водитель "Опель Астра" не предоставил преимущество на перекрестке.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Муромском районе. Накануне утром на Центральной улице деревни Пополутово 23-летний водитель "Опель Астра" не предоставил преимущество на перекрестке и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, принадлежащим ДСУ№3. По данным портала Муром24, в результате пострадала пассажирка легковушки 1999 года рождения, у нее диагностированы - ЧМТ, ушиб шейного отдела позвоночника, резаная рана лба.Кроме того, в районном центре на улице Куйбышева, в районе дома №1А 48-летняя водитель "Фиат" не справилась с управлением, вылетела с проезжей части и совершила наезд на пешехода. Пострадавшую женщину 1966 года рождения госпитализировали с ЧМТ и предположительно переломом тазовой кости.