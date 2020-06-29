Евгений Примаков, ставший главой Россотрудничества, знает, как сделать организацию эффективной. Есть задача, есть понимание, как ее решить, чтобы сделать эффективную структуру, которая будет транслировать национальные ценности и интересы и способствовать солидаризации России. Об этом он заявил в эфире канала Россия 24.

Евгений Примаков, ставший главой Россотрудничества, знает, как сделать организацию эффективной. Есть задача, есть понимание, как ее решить, чтобы сделать эффективную структуру, которая будет транслировать национальные ценности и интересы и способствовать солидаризации России. Об этом он заявил в эфире канала "Россия 24".Ранее российский президент Владимир Путин подписал указа о назначении члена комитета Госдумы по международным делам Евгения Примакова руководителем Россотрудничества. Экс-глава Элеонора Митрофанова перешла в МИД России.Евгений Александрович Примаков родился 29 апреля 1976 года в Москве. Внук политика Евгения Примакова (1929-2015). Является автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".