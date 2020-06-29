В Новосибирске началась доследственная проверка по факту возможного похищения человека. Накануне в соцсети опубликовали видеозапись, на которой неизвестные погрузили мужчину в багажник автомобиля и увезли.

В Новосибирской области началась доследственная проверка по факту возможного похищения человека. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.Накануне в паблике "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" появился ролик с похищением человека. На кадрах двое неизвестных засунули мужчину в багажник Toyota Mark II и уехали в неизвестном направлении. В паблике уточнили, что инцидент произошел на улице Котовского.Следователи начали проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. После окончания необходимых мероприятий специалисты примут процессуальное решение.