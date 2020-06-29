Семейную пару спасли из тонущего автомобиля. Инцидент произошел в Ковровском районе на берегу Клязьмы. Как сообщают очевидцы, ГАЗель съехала с крутого берега в воду. В этот момент в машине

Семейную пару спасли из тонущего автомобиля. Инцидент произошел в Ковровском районе на берегу Клязьмы. Как сообщают очевидцы, ГАЗель съехала с крутого берега в воду. В этот момент в машине находилось двое. Люди, находившиеся на берегу, вызвали спасателей. Не став дожидаться их приезда, двое молодых людей прыгнули в воду, чтобы спасти заблокированных в автомобиле людей. Ирина