Участок приведен в первоначальный вид.

Во Владимире завершился незаконной АЗС на улице Луначарского. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Владимирской области.Владельца автозаправки более 50 раз привлекали к административной ответственности. Ежемесячные штрафы вынудили должника ликвидировать сооружение.В результате длительного и последовательного понуждения, история длилась более 10 лет, предприниматель привёл площадку в порядок.В ходе составления акта выполненных работ судебным приставом установлено, что автозаправочная станция на территории охранной зоны полностью демонтирована. Однако земельный участок был выложен тротуарной плиткой, которую собственника бензоколонки также заставили убрать.Участок приведен в первоначальный вид.