Остановки общественного транспорта под названием “Руслан и Людмила” во Владимире больше не будет. Такое решение приняли на заседании Топонимической комиссии. На нем предложили

Остановки общественного транспорта под названием “Руслан и Людмила” во Владимире больше не будет. Такое решение приняли на заседании Топонимической комиссии. На нем предложили переименовать остановку “Левитановский сквер”. Причина – ликвидация магазина, в честь которого и назвали остановочный пункт. Исчезнет одна из остановок “Сады из Добросельской”. С таким названием целых три подряд остановочных пункта. Чтобы не