Дотанцевали до Челябинска и победили. Владимирский ансамбль “Росинка” Областного колледжа культуры приехал с наградами Всероссийского фестиваля народного танца “Уральский

Дотанцевали до Челябинска и победили. Владимирский ансамбль “Росинка” Областного колледжа культуры приехал с наградами Всероссийского фестиваля народного танца “Уральский перепляс” на приз династии хореографов Натальи Карташовой и Татьяны Реус. Конкурс проходил в Челябинске. Наши танцоры стали лучшими в возрастной категории “ПРОФИ” и в номинациях “Народно-сценический танец” и “Стилизованный народный танец”. “Росинке” удалось обойти коллективы 4