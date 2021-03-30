Какие тайны хранит Рождественский собор суздальского кремля? В каком году в летописи впервые упоминается Суздаль?

Об истории родного края - со школьной скамьи. Во Владимире впервые прошёл муниципальный фестиваль юных знатоков земли владимирской. Юные краеведы встретились на базе школы №40 областного центра. О новом "краеведеческом формате" - Мария Платанюк.Какие тайны хранит Рождественский собор суздальского кремля? В каком году в летописи впервые упоминается Суздаль? Кто построил Успенский собор во Владимире? И как выглядели Золотые ворота в 12-ом веке? Ответы на все эти вопросы есть у юных знатоков владимирского края. До старта фестиваля - всего несколько минут. Последний "прогон" своего проекта в классе.От "Потомков Мономаха" до "Властелинов Золотого кольца". В очном туре встретились 10 сборных владимирских школ. Их отобрали из 25 команд-участников. Фестиваль юных знатоков земли владимирской в областном центре проходит впервые. Основная площадка финала - школа № 40 города Владимира. Именно она пригласила в увлекательное путешествие "сквозь столетия".- Программа фестиваля - это квест, где дети идут по пяти станциям. Историческая, географическая, экологическая, исследовательская, где дети представляют свой проект. И станция творческая.Фестиваль - это не только интересные вопросы, но и рассказ о традициях владимирского края. Кстати, в самой школе № 40 ребята изучают краеведение уже с начальной школы. И знают, какими именами может гордиться малая родина.- Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский. Мы должны знать свои истоки, от кого мы произошли, кто был главным в это время.Опыт 40-ой школы специалисты называют важным и очень интересным.- Значение, несомненно, огромное, потому что любовь к родному краю начинается с самого раннего детства. И те уроки, которые дети получают в школе, они, конечно, проявятся во взрослой жизни. Региональный компонент - неотъемлемая часть образовательных программ. 20 процентов мы должны давать именно из регионального компонента.История, культура, навыки публичных выступлений и прочные знания... Эксперты подчёркивают: в перспективе этот формат можно распространить и на всю область.- Своей историей мы по праву можем гордиться, потому что она имеет всемирное значение. И ребята должны знать то место, где они родились и уметь об этом рассказать.С алфавитом по родному краю. Азы краеведения - в увлекательной форме - и в этой "Азбуке владимирского школьника". Во главе авторов-составителей - учитель начальных классов сороковой школы - Светлана Варламова. Отличник народного образования. По этому пособию — факультативно - уже занимаются и другие школы Владимира. Кстати, изучать эту азбуку с ребёнком можно уже с пяти лет.Мария Платанюк"Вести-Владимир"