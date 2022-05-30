Главная автомобильная сенсация мая. В Москве на бывшем заводе Рено собрали первый за 20 лет...

Главная автомобильная сенсация мая. В Москве на бывшем заводе Рено собрали первый за 20 лет "Москвич". О популярном советском бренде вспомним с Юлией Шуваловой.Андрей Аникеенко бережно хранит историю советского автопрома. Начал увлекаться классикой он 6 лет назад. Машины привозил из стран бывшего СССР. И восстанавливал до первоначального лоска. Сейчас в его коллекции 8 москвичей разной комплектации. Вот один из них - 412-й.Андрей Аникеенко, коллекционер Москвичей: “Данный автомобиль имеет убранство люкс исполнения, кожаные сидения. Раньше было очень модно в пластиковый корпус, изначально шли металлические корпуса модели и стояла магнитола "Урал", которая была переносная”.Коробка четырехступенчатая. Авто повышенной проходимости.Юлия Шувалова: “Скоростью и мощностью не отличались даже лучшие из серии москвичей. А вот их выносливости можно позавидовать. К примеру, это москвич 2138 ему уже 40 лет, но он до сих пор на ходу! Рычание мотора”.В машине продумана каждая мелочь. Предусмотрен и обдув заднего стекла.Даже оплётка руля - оригинальная. Сделана в 1979 году.-Сами люди плели данные рули. Использовался обычный кабель проводки. Дед рассказывал, что плетение данного руля заняло у него около недели.Своё название легенда получила в честь 800-летия столицы. Первые "Москвичи" сошли с конвейера в 1946 году. Это были 400-е седаны. Их собирали на московском заводе имени Коммунистического Интернационала молодежи. Тогда авто могли похвастаться гидравлическими тормозами, независимой подвеской и дворниками, а вот поворотников у них не было.Со временем "Москвичи" совершенствовались. Появлялись новые вместительные модели.За границу улетало больше половины "ласточек". Самой экспортируемой была - 408-ая модельПо европейским меркам - довольно солидный семейный автомобиль. Привлекала сравнительно невысокая цена, стильный экстерьер, хорошая комплектация и крепкая конструкция.Андрей Аникеенко, коллекционер Москвичей: “Двигатель 408. Мощность 65 л/с. Для 70-го года он даже превосходил по характеристикам многие зарубежные двигатели”.Если старшее поколение сдувает с раритетной классики пылинки, то молодежь на них дрифтит. Денис Карпов - опытный автогонщик. На своем "Москвиче" 2140 с ветерком прокатил съемочную группу "Вестей". Участвует в ралли-спринтах Денис уже два года, но прийти первым пока не удавалось.Денис Карпов, гонщик: “В заносах он не так хорошо себя ведет, как те же самые жигули. У него небольшие проблемы с весом. Спереди очень много, сзади маловато, поэтому зимой себе 100 килограммов цемента ложил, чтобы он получше управлялся.”Советские граждане годами копили на "Москвич". Сейчас, чтобы вернуть легенду к жизни, нужно не меньше полумиллиона, рассказывает реставратор Андрей Карпов. Самое дорогостоящее - это покраска и сборка. Сейчас на восстановлении - 426. На учёте в России таких всего два. И это один из них.Андрей Карпов, реставратор автомобилей: “Её отпескоструили, чтобы увидеть все недостатки, коррозию. Её тут.. достаточно много лет машине сами понимаете. Всё это будет вырезаться, вывариваться новое детали. После этого собираться, краситься и получится новый автомобиль, лучше даже, наверное, чем с завода”.Поистине народный автомобиль ждет возрождение. Многие годы мощности завода АЗЛК использовали для производства французских "логанов". Но бренд "Рено" заявил об уходе с российского рынка. Чтобы многотысячный коллектив не остался без работы, московские власти решили вновь начать выпускать "Москвич". Каким будет авто, пока неизвестно. Увидеть его на дорогах можно будет уже в следующем году. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир".