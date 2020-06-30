Всекитайское собрание народных представителей - высший законодательный орган Китая - одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.

Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.Как заявил глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, принятый документ "предотвратит свержение власти, террористическую активность и вовлечение внешних сил для подрыва нацбезопасности", передает РИА Новости.Новый закон определяет обязательства центрального правительства страны и местных властей, а также предусматривает наказание за сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность и вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей.При этом Кэрри Лэм заверил, что закон не окажет влияния на судебную систему, а также на права и свободы граждан.Между тем, Еврокомиссия выразила серьезную обеспокоенность в связи с принятым документом.Комментируя ситуацию, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ранее в ходе прямых контактов китайскому руководству было дано понять, что новый закон не соответствует базовому законодательству Гонконга и международным обязательствам Китая.