Видеоклип "НЕ_ЛИТЛ_БИГ" покоряет интернет

Коронавирус в этом году заставил уйти выпускников из школ по-английски, не прощаясь. Но многие родители и педагоги находят креативные способы подарить ребятам праздник. Третья гимназия Владимира посвятила им школьный вальс. А родители 21 школы исполнили песню на мотив хита Литтл Биг. (ЛАЙВ)- Будем рядом мы всегда на 100 %, это знай! Uno, deux...Солирует в клипе "НЕ_ЛИТЛ_БИГ" Ольга Байбакова, она же автор идеи. Первым ее поддержал супруг Андрей, в клипе он также исполняет сольную партию. У Ольги и Андрея 11 класс закончил сын Кирилл. Родительскому комитету оригинальный вариант поздравления тоже понравился. В итоге, участвовали все родители - кто-то вызвался подобрать костюмы, кто-то писал текст, кому-то досталась роль динозавра.- Хотелось бы выразить таким образом слова нашей поддержки, слова любви нашим детям, всем выпускникам этого года, которые во многом были лишены последнего звонка, многие были лишены выпускных в этом году.- Но зато не лишены нашей родительской любви! - говорят Ольга и Андрей Бабайковы, родители выпускников школы №21