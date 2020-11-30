Победители акции смогут провести бесплатную рекламную кампанию своих товаров или услуг на сайте гарантирующего поставщика Владимирской области.

Энергосбыт Волга объявляет о старте новогодней акции для предприятий региона «Великолепная пятёрка ЭСВ». Цель акции – поощрение добросовестных клиентов компании, ответственно подходящих к исполнению своих обязательств по оплате счетов за электроэнергию. Победители акции смогут провести бесплатную рекламную кампанию своих товаров или услуг на сайте гарантирующего поставщика Владимирской области.«Энергосбыт Волга обслуживает более 12 тысяч предприятий во Владимирской области. В этот непростой для бизнеса период мы приняли решение провести стимулирующую акцию для наших клиентов. В конце года мы не только отметим самых ответственных плательщиков, но и впервые разыграем возможность провести бесплатную рекламную кампанию на наших ресурсах», – рассказал директор ООО «ЭСВ» Александр Москвитин.Для участия в акции предприятиям необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете юридических лиц» и до 28 декабря совершить платежи за электроэнергию. Подробные правила Энергосбыт Волга направит каждому предприятию на электронную почту, а также разместит на специальной странице на сайте компании.Все клиенты, выполнившие условия акции, автоматически станут участниками розыгрыша главного приза: бесплатной рекламной кампании в течение двух месяцев на сайте и других ресурсах Энергосбыт Волга. «Великолепная пятёрка ЭСВ» будет определена с помощью программы-генератора случайных чисел в начале 2021 года.Энергосбыт Волга напоминает, для своевременной оплаты счетов за электроэнергию предприятия Владимирской области могут воспользоваться личным кабинетом либо установить мобильное приложение «Личный кабинет юридических лиц». Также для оперативного и дистанционного взаимодействия с компанией реализована возможность подключения электронного документооборота.