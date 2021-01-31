Все активности состоятся в интервале с 12:00 до 16:00. Вход свободный.

Сегодня во Владимирском детском технопарке "Кванториум-33" состоится День открытых дверей. Мероприятие приурочено к Международному дню без Интернета. К участию приглашаются ребята с 5 до 18 лет. Они смогут познакомиться с деятельностью детского технопарка, принять участие в мастер-классах и обучающих занятиях, поиграть в настольные и подвижные игры.«Дети очень много времени проводят в интернете порой просто из-за того, что не видят интересной альтернативы виртуальной жизни в реальной. И мы хотим эту альтернативу им показать. Научить ребят играм, в которые играли их родители, бабушки и дедушки. Также будем мастерить своими руками уникальные вещи. Ну а главное – будем общаться вживую, легко и непринуждённо!» – отметила проректор Владимирского института развития образования Виктория Полякова.Все активности состоятся в интервале с 12:00 до 16:00. Вход свободный.