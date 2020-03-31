Доктор Мясников привел пример коварства COVID-19: если молодой человек с легкой простудой просто чихнул, а рядом проходил человек с сахарным диабетом, то он может умереть. Именно поэтому, отметил он, так важно соблюдать карантинные меры.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников отметил важность соблюдения карантина из-за коронавируса, потому что врачи могут лечить, но они не могут предотвратить переход инфекции от человека к человеку.Ранее он рассказал, что в подавляющем большинстве случаев люди умирают не от коронавируса, а от других заболеваний на фоне этой инфекции.Доктор привел пример коварства COVID-19: если молодой человек с легкой формой заболевания просто чихнул, а рядом проходил человек с сахарным диабетом, то он может умереть.Именно поэтому, отметил Мясников, так важно соблюдать карантинные меры, и с иронией процитировал известную поговорку: "Раньше сядешь — раньше выйдешь".Он также напомнил, что само слово карантин с итальянского "quarantena" переводится как "сорок дней"."Все меры, которые мы применяем (от масок до мытья рук) – психологического характера. Если бы они работали, не было бы эпидемии. Так что кроме карантина больше ничего не придумано", — говорит доктор Мясников.Известный врач уверен: до 5 апреля мы не справимся, но лето будет, и ультрафиолет сыграет свою позитивную роль.В эфире интернет-программы Владимира Соловьева "Спасибо, доктор" он также отмечает, что на 75 процентов коронавирус схож с собратьями, и медики знают его технические характеристики.Таким образом, считает Александр Мясников, к маю ситуацию с коронавирусом можно будет привести в разряд контролируемых.