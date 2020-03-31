Высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в России. Новый тест, как говорится на сайте Роспотребнадзора, соответствует всем современным требованиям. Массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.Накануне сообщалось о создании трех препаратов для лечения инфекции. Это триазавирин, фавипиравир и фортепрен. Лекарства были разработаны при участии ученых из Российской академии наук.А готовую к применению вакцину можно ждать в России не ранее, чем через 11 месяцев. Об этом общественность проинформировала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.